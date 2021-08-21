Эдегор решил покинуть «Реал» после недопонимания с Анчелотти
Полузащитник Мартин Эдегор изначально не планировал в текущее межсезонье покидать «Реал». Решение уйти норвежец принял после личной беседы с главным тренером команды Карло Анчелотти, сообщает Marca.
Анчелотти сказал Эдегору, что тому нужно будет приложить усилия, чтобы выиграть конкуренцию. Футболист неправильно интерпретировал слова итальянского специалиста, посчитав их за призыв покинуть Мадрид. Как оказалось, тренерский штаб не желал расставаться хавбеком, а просто не видел в нем ключевого игрока основы.
Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор подписал контракт с «Арсеналом» 20 августа.
Вторую половину прошлого сезона Эдегор провел в составе «Арсенала» на правах аренды, где сыграл в 20 матчах, забил 2 мяча и сделал 2 результативных передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю