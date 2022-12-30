Анчелотти: «Не волнуюсь насчет ситуации с контрактами Асенсио и Себальоса»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не беспокоится о ситуации с истекающими контрактами полузащитников Марко Асенсио и Дани Себальоса.

«Я не волнуюсь насчет Асенсио и Себальоса, есть время все обсудить. Если они захотят остаться, я буду рад, если не захотят — тоже», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Анчелотти.

Контракты Асенсио и Себальоса действуют до конца июня 2023 года. У Асенсио 3 гола и 3 результативных передачи в 15 матчах нынешнего сезона, у Себальоса 1 голевой пас в 11 встречах.