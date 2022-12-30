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Симеоне о Феликсе: «Пока он с нами, буду стараться, чтобы он давал лучшее клубу»

Симеоне рассказал о будущем нападающего Феликса
Руслан Минаев
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о будущем нападающего Жоау Феликса.

«Пока он с нами, я буду стараться, чтобы он давал лучшее клубу. Потом мы посмотрим, что произойдет», — сказал Симеоне после матча против «Эльче» (2:0).

Ранее сообщалось, что Феликс хотел бы покинуть «Атлетико» в зимнее трансферное окно.

Контракт португальского футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел за «Атлетико» 19 матчей во всех турнирах и забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

Диего Симеоне
Жоау Феликс
ФК Атлетико
0
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 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
4
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
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 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
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 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
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 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
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30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
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Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
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