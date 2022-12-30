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Сегодня, 11:36

Бензема выйдет в старте в матче против «Вальядолида»

Руслан Минаев
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Нападающий «Реала» Карим Бензема выйдет с первых минут в матче 15-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида», сообщает As.

В атаке ему будут помогать Марко Асенсио и Винисиус, несмотря на участие обоих в составах своих сборных на ЧМ-2022.

Из-за травмы 35-летний Бензема не поехал в составе сборной Франции на чемпионате мира 2022 года.

На ЧМ-2022 сборная Франции дошла до финала, в котором проиграла Аргентине (3:3, по пенальти — 2:4). После окончания турнира Бензема объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Карим Бензема
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
4
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
14
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 15 0 4 11 10-33 4
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 2 : 2
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 0 : 0
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 2 : 0
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 7 2 0
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