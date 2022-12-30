Бензема выйдет в старте в матче против «Вальядолида»

Нападающий «Реала» Карим Бензема выйдет с первых минут в матче 15-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида», сообщает As.

В атаке ему будут помогать Марко Асенсио и Винисиус, несмотря на участие обоих в составах своих сборных на ЧМ-2022.

Из-за травмы 35-летний Бензема не поехал в составе сборной Франции на чемпионате мира 2022 года.

На ЧМ-2022 сборная Франции дошла до финала, в котором проиграла Аргентине (3:3, по пенальти — 2:4). После окончания турнира Бензема объявил о завершении карьеры в национальной команде.