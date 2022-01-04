Анчелотти не рассчитывает на Иско
02:56
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти больше не рассчитывает на полузащитника Иско, утверждает Cadena SER. 29-летний испанец может покинуть команду.
Нынешний контракт Иско с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Он с 2013 года выступает за мадридский клуб.
В этом сезоне Иско сыграл в 8 матчах чемпионата Испании и забил 1 гол.
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