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Анчелотти не рассчитывает на Иско

02:56
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти больше не рассчитывает на полузащитника Иско, утверждает Cadena SER. 29-летний испанец может покинуть команду.

Нынешний контракт Иско с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Он с 2013 года выступает за мадридский клуб.

В этом сезоне Иско сыграл в 8 матчах чемпионата Испании и забил 1 гол.

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Евгений Козинов все материалы автора

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