Анчелотти не рассчитывает на Иско

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти больше не рассчитывает на полузащитника Иско, утверждает Cadena SER. 29-летний испанец может покинуть команду.

Нынешний контракт Иско с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Он с 2013 года выступает за мадридский клуб.

В этом сезоне Иско сыграл в 8 матчах чемпионата Испании и забил 1 гол.