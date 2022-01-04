Ла лига разрешила Гризманну вернуться к тренировкам после коронавируса

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн возобновил тренировки с командой. Как сообщила пресс-служба клуба, игрок получил разрешение от ла лиги на возвращение в состав.

В конце прошлого года Гризманн оказался на самоизоляции после положительного теста на коронавирус. 3 января француз сообщил, что получил отрицательный тест.

Antoine Griezmann ha recibido la autorizaci?n de LaLiga para reincorporarse a los entrenamientos.



? https://t.co/Scj3VDV6QM pic.twitter.com/WKOjspWWqL — Atl?tico de Madrid (@Atleti) January 3, 2022

Напомним, что ранее в «Атлетико» заразились коронавирусом Диего Симеоне, Коке, Эктор Эррера и Жоау Фелиш. Они изолированы от команды.