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Ла лига разрешила Гризманну вернуться к тренировкам после коронавируса

05:07
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн возобновил тренировки с командой. Как сообщила пресс-служба клуба, игрок получил разрешение от ла лиги на возвращение в состав.

В конце прошлого года Гризманн оказался на самоизоляции после положительного теста на коронавирус. 3 января француз сообщил, что получил отрицательный тест.

Напомним, что ранее в «Атлетико» заразились коронавирусом Диего Симеоне, Коке, Эктор Эррера и Жоау Фелиш. Они изолированы от команды.

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Евгений Козинов все материалы автора

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