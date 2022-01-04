Ла лига разрешила Гризманну вернуться к тренировкам после коронавируса
05:07
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн возобновил тренировки с командой. Как сообщила пресс-служба клуба, игрок получил разрешение от ла лиги на возвращение в состав.
В конце прошлого года Гризманн оказался на самоизоляции после положительного теста на коронавирус. 3 января француз сообщил, что получил отрицательный тест.
Напомним, что ранее в «Атлетико» заразились коронавирусом Диего Симеоне, Коке, Эктор Эррера и Жоау Фелиш. Они изолированы от команды.
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