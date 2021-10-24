Анчелотти: «Класико будет существовать и без Месси, Криштиану и Рамоса»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об изменениях в командах перед матчем 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».
«Обе команды меняются, но нас в любом случае ждет отличная игра. Физически мы становимся только лучше. Мы еще не знаем, каких высот могут достичь такие игроки, как Ансу Фати или Винисиус, но мы точно знаем, что класико всегда будет очень большим матчем.
У меня те же ощущения, что и в моменты, когда Криштиану и Месси были на поле. Это особенный матч. Теперь в командах другие игроки, но я считаю молодое поколение в «Барселоне» выдающимся.
Класико будет существовать и без Месси, Криштиану и Рамоса", — приводит слова Анчелотти Marca.
Матч «Барселона» — «Реал» состоится 24 октября. Начало встречи — в 17.15 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/10/23/6173cd9ce2704e3c928b4580.html
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