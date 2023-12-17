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Сегодня, 17:11

Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч против «Бетиса»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» — «Бетис» в 17-м туре испанской ла лиги.

Встреча пройдет в Сан-Себастьяне. Начало — в 18.15 по московскому времени.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян выйдет на поле с первых минут.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Тирни, Ле Норман, Субельдия, Траоре, Ойярсабаль, Субименди, Мерино, Захарян, Кубо, Силва.

«Бетис»: Руй Силва, Руибаль, Пеццелья, Шади Риад, Абнер, Альтимира, Марк Рока, Айосе, Эз Абде, Иско, Виллиан Жозе.

Испания. Ла Лига. 17-й тур
17 дек, 18:15. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Бетис

Арсен Захарян
Футбол
ФК Бетис
ФК Реал Сосьедад
0
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«Реал Сосьедад» — «Бетис»: смотреть трансляцию матча испанской ла лиги в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 17 10 5 2 31-19 35
4
 Атлетико 16 11 1 4 32-16 34
5
 Атлетик 17 9 5 3 33-19 32
6
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Хетафе 17 6 7 4 21-20 25
9
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
10
 Валенсия 17 5 5 7 18-22 20
11
 Р. Вальекано 17 4 8 5 16-23 20
12
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
13
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
14
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 16 2 7 7 20-24 13
17
 Сельта 17 2 7 8 16-25 13
18
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
19
 Гранада 17 1 5 11 20-37 8
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.12 23:00
Осасуна – Р. Вальекано
 1 : 0
16.12 16:00
Сельта – Гранада
 1 : 0
16.12 18:15
Атлетик – Атлетико
 2 : 0
16.12 20:30
Севилья – Хетафе
 0 : 3
16.12 23:00
Валенсия – Барселона
 1 : 1
17.12 16:00
Альмерия – Мальорка
 - : -
17.12 18:15
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
17.12 20:30
Лас-Пальмас – Кадис
 - : -
17.12 23:00
Реал – Вильярреал
 - : -
18.12 23:00
Жирона – Алавес
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 12
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 10
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 9
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 15 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 10 1 3
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 14 1 0
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