Дель Боске: «Хави — это идеальный человек для того, чтобы связать прошлое, настоящее и будущее «Барселоны»
Бывший тренер «Реала» Висенте дель Боске поделился мнением о назначении Хави наставником «Барселоны».
«Хави — это идеальный человек для того, чтобы связать прошлое, настоящее и будущее «Барселоны», — приводит слова дель Боске Onda Cero. — Хави отличный тренер и полностью готов работать с «Барселоной».
Сегодня, 5 ноября, «Аль-Садд» объявил, что Хави покинул пост главного тренера команды ради того, чтобы возглавить «Барселону».
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