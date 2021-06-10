Альба не понимает переход Суареса в «Атлетико»
04:42
Защитник «Барселоны» Жорди Альба признался, что был разочарован уходом нападающего Луиса Суареса. Уругваец перешел в «Атлетико» перед началом нынешнего сезона осенью 2020 года.
«Это похоже на шутку... Его подарили прямому конкуренту, а затем «Атлетико» выиграл чемпионат... Мне это не понравилось», — цитирует El Larguero Альбу.
Альба выступает за «Барселону» с лета 2012 года. В сезоне-2020/21 32-летний испанец провел 49 матчей за команду, на его счету 5 голов и 15 результативных передач.
30 мая сообщалось, что футболист может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
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