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Бускетс, Алаба и Гразманн могут покинуть «Барселону»

10:58
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет значительно изменить состав команды, сообщает AS.

По данным источника, в летнее трансферное окно команду могут покинут Жорди Альба, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо и Усман Дембеле.

Сообщалось, что у «Барселоны» серьезные финансовые проблемы, поэтому клуб хочет продать нескольких игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Дополнительная информация:

https://as.com/

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