Бускетс, Алаба и Гразманн могут покинуть «Барселону»
10:58
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет значительно изменить состав команды, сообщает AS.
По данным источника, в летнее трансферное окно команду могут покинут Жорди Альба, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо и Усман Дембеле.
Сообщалось, что у «Барселоны» серьезные финансовые проблемы, поэтому клуб хочет продать нескольких игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
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