Бускетс, Алаба и Гразманн могут покинуть «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет значительно изменить состав команды, сообщает AS.

По данным источника, в летнее трансферное окно команду могут покинут Жорди Альба, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо и Усман Дембеле.

Сообщалось, что у «Барселоны» серьезные финансовые проблемы, поэтому клуб хочет продать нескольких игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.