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Гризманн рассказал, насколько просто ему играть в одной команде с Месси

07:46
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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о том, что ему легко находиться на поле в одной команде с Лионелем Месси.

«У нас с Лео хорошие отношения. Мы переписываемся, иногда проводим свободное время вместе, часто общаемся во время тренировок. Очень просто играть, когда в твоей команде есть Месси. Можно привести такое сравнение: ты даешь ему дыню, а он превращает ее в икру. Никто не переживает по поводу пасов от Лео, он обязательно отдаст мяч точно», — приводит L'Equipe слова Гризманна.

Гризманн выступает за «Барселону» с 2019 года.

2 июня сообщалось, что Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2023 года.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Article/Antoine-griezmann-attaquant-des-bleus-un-euro-reussi-c-est-la-gagne/1260734

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