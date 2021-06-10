Гризманн рассказал, насколько просто ему играть в одной команде с Месси
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о том, что ему легко находиться на поле в одной команде с Лионелем Месси.
«У нас с Лео хорошие отношения. Мы переписываемся, иногда проводим свободное время вместе, часто общаемся во время тренировок. Очень просто играть, когда в твоей команде есть Месси. Можно привести такое сравнение: ты даешь ему дыню, а он превращает ее в икру. Никто не переживает по поводу пасов от Лео, он обязательно отдаст мяч точно», — приводит L'Equipe слова Гризманна.
Гризманн выступает за «Барселону» с 2019 года.
2 июня сообщалось, что Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2023 года.
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Article/Antoine-griezmann-attaquant-des-bleus-un-euro-reussi-c-est-la-gagne/1260734
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