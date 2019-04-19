"Алавес" сыграл вничью с "Вальядолидом" (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев отличился нападающий Джон Гвидетти и полузащитник Хони.

За гостей по разу забили форвард Энес Унал и хавбек Борха Фернандес.

"Алавес" занимает 8-е место с 46 очками в турнирной таблице ла лиги. "Вальядолид" с 32 баллами располагается на 18-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

33-й тур

"Алавес" – "Вальядолид" – 2:2 (2:1)

Голы: Гвидетти, 4 (1:0). Хони, 24 (2:0). Фернандес, 38 (2:1). Энес Унал, 76 – с пенальти (2:2).

"Алавес": Пачеко, Эли, Марин, Марипан, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Гвидетти (Вакасо, 74), Инуи (Ролан, 59), Кальери, Хони.

"Вальядолид": Йоэль, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Антоньито, Фернандес, Борха (Мичел, 31), Кеко (Рубио, 21), Оскар Плано, Энес Унал, Гвардьола.

Предупреждения: Кальери, 54. Марин, 63. Фернандес, 69. Калеро, 73. Мичел, 80. Гвидетти, 81. Антоньито, 82. Энес Унал, 85.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

19 апреля. Витория. Стадион "Mendizorroza"

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