Агуэро — о «Барселоне»: «Мы не фавориты Лиги чемпионов, но наши соперники будут уважать нас»
Нападающий Серхио Агуэро поделился мнением о перспективах «Барселоны» в сезоне-2021/22.
«Барселона» — это «Барселона», поэтому мы должны бороться за каждый титул. Мы не фавориты Лиги чемпионов, но наши соперники будут уважать нас.
Каждый раз, когда я играл против «Барсы», даже в ее худшем состоянии, мы говорили: «Это «Барселона». Может быть, в Лиге чемпионов от нас не ждут многого, но соперникам надо нас остерегаться», — приводит слова Агуэро Marca.
Агуэро перешел в «Барселону» на правах свободного агента летом 2021 года. 9 августа стало известно, что он не сможет сыграть за команду до октября из-за разрыва внутренней части икры правой ноги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/barcelona/2021/09/10/613a8241e2704e51608b4567.html
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