Нападающий Серхио Агуэро поделился мнением о перспективах «Барселоны» в сезоне-2021/22.

«Барселона» — это «Барселона», поэтому мы должны бороться за каждый титул. Мы не фавориты Лиги чемпионов, но наши соперники будут уважать нас.

Каждый раз, когда я играл против «Барсы», даже в ее худшем состоянии, мы говорили: «Это «Барселона». Может быть, в Лиге чемпионов от нас не ждут многого, но соперникам надо нас остерегаться», — приводит слова Агуэро Marca.

Агуэро перешел в «Барселону» на правах свободного агента летом 2021 года. 9 августа стало известно, что он не сможет сыграть за команду до октября из-за разрыва внутренней части икры правой ноги.