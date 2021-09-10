«Барселона» поздравила Месси с превосхождением рекорда Пеле по голам за южноамериканские сборные

«Барселона» поздравила нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси с новым рекордом по количеству голов за южноамериканские национальные команды.

«Лучший бомбардир Южной Америки! Бриллиант, Лео!» — говорится в публикации в официальном Twitter сине-гранатовых.

Top goalscorer for a South American country.

Brilliant, Leo!



? @Argentina pic.twitter.com/7tHWkt1uBV — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 10, 2021

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. Летом 2021 года форвард покинул клуб на правах свободного агента и перешел в «ПСЖ».

Сегодня, 10 сентября Месси сделал хет-трик в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Перу (3:0) и обогнал Пеле по количеству голов за сборную. Теперь на счету аргентинца 79 голов, в то время как Пеле забил 77 за сборную Бразилии.