«Барселона» поздравила Месси с превосхождением рекорда Пеле по голам за южноамериканские сборные
12:58
«Барселона» поздравила нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси с новым рекордом по количеству голов за южноамериканские национальные команды.
«Лучший бомбардир Южной Америки! Бриллиант, Лео!» — говорится в публикации в официальном Twitter сине-гранатовых.
Top goalscorer for a South American country.— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 10, 2021
Brilliant, Leo!
? @Argentina pic.twitter.com/7tHWkt1uBV
Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. Летом 2021 года форвард покинул клуб на правах свободного агента и перешел в «ПСЖ».
Сегодня, 10 сентября Месси сделал хет-трик в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Перу (3:0) и обогнал Пеле по количеству голов за сборную. Теперь на счету аргентинца 79 голов, в то время как Пеле забил 77 за сборную Бразилии.
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