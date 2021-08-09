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Агуэро из-за травмы не сможет сыграть за «Барселону» до октября

13:42
Серхио Агуэро. Фото Getty Images
Серхио Агуэро. Фото Getty Images
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Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро выбыл на два месяца из-за разрыва внутренней части икры правой ноги, сообщает AS.

Сегодня утром футболист прошел МРТ, который подтвердил серьезность травмы. Изначально в медицинском штабе «Барселоны» говорилось о трех-четырех неделях восстановления.

33-летний Агуэро перешел в «Барселону» на правах свободного агента в межсезонье. Ранее он выступал за «Манчестер Сити».

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/08/09/primera/1628499889_283503.html

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