Рамос вернулся к тренировкам после травмы
18:38
Защитник «Реала» Серхио Рамос сообщил, что вернулся к тренировкам после мышечного повреждения.
«Приятно вернуться!» — написал у себя в Twitter футболист, опубликовав фотографию с тренировочного поля.
So happy to be back! ?#HalaMadrid pic.twitter.com/tzbDu2uvJY— Sergio Ramos (@SergioRamos) April 22, 2021
Рамос пропустил семь матчей подряд из-за мышечного повреждения и положительного теста на коронавирус. В последний раз 35-летний испанец появлялся на поле 16 марта в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:1).
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