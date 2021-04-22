Рамос вернулся к тренировкам после травмы

Защитник «Реала» Серхио Рамос сообщил, что вернулся к тренировкам после мышечного повреждения.

«Приятно вернуться!» — написал у себя в Twitter футболист, опубликовав фотографию с тренировочного поля.

Рамос пропустил семь матчей подряд из-за мышечного повреждения и положительного теста на коронавирус. В последний раз 35-летний испанец появлялся на поле 16 марта в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:1).