Агуэро будет получать в «Барселоне» почти в 4 раза меньше, чем в «Манчестер Сити»
17:02
Стало известно, сколько будет зарабатывать нападающий Серхио Агуэро в «Барселоне».
По информации Mundo Deportivo, зарплата аргентинца по двухлетнему контракту составит 6 миллионов евро в год до уплаты налогов. Для сравнения, в «Манчестер Сити» он получал 23 миллиона.
Агуэро перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента в связи с истечением контракта. Форвард выступал в составе «горожан» с 2011 года и выиграл с клубом пять чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка страны, а также шесть Кубков английской лиги.
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