Названы финансовые условия контракта Месси с «Барселоной»

Испанское издание Sport.es поделилось информацией об условиях нового контракта форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

По данным источника, в контракте Месси с «Барсой» до 2023 года предусмотрена зарплата в 60 миллионов евро за сезон до уплаты налогов — примерно 35 миллионов «чистыми», что на 53 миллиона меньше, чем по предыдущему контракту.

При этом соглашение предусматривает, что по окончании сезона-2022/23 аргентинец перейдет в «Интер Майами» — клуб MLS, принадлежащий Дэвиду Бекхэму. Там он должен будет провести еще два сезона, а его зарплата останется прежней.

Планируется, что после этого Месси завершит карьеру, станет послом «Барселоны» и будет выполнять эту функцию на протяжении как минимум шести лет. Переговоры по поводу оплаты его работы на этой должности продолжаются — сторона игрока хочет увеличить фиксированную часть его дохода. Таким образом, если стороны договорятся, итоговая длительность контракта составит 10 лет.

33-летний аргентинец в прошедшем сезоне провел 47 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 38 мячей и отдал 14 результативных передач.