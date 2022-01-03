Вратарь «Барселоны» Нету попросил клуб продать его в «Фламенго»
Вратарь «Барселоны» Норберту Нету попросил клуб отпустить его, сообщает El Nacional.
По информации источника, 32-летний бразилец встретился с руководством клуба и попросил принять предложение «Фламенго». Сообщается, что футболист понимает, что не получит игрового времени в каталонской команде, а его уход поможет «сине-гранатовым» поправить финансовое положение.
В сезоне-2021/22 Нету провел 2 матча за «Барселону» и пропустил 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
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Дополнительная информация:
https://www.elnacional.cat/ca/esports/demana-venda-joan-laporta-flamengo-barca-neto_689693_102.html
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