Агент де Йонга прибыл на встречу с «Барселоной». Клуб будет уговаривать полузащитника снизить зарплату или уйти
Али Дурсун, агент полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, прибыл в Каталонию и собирается обсудить будущее своего клиента с руководством каталонского клуба, сообщает Diario Sport.
По информации источника, сине-гранатовые хотели бы продолжить сотрудничество с 25-летним нидерландцем, но для этого нужно, чтобы он согласился на снижение зарплаты.
Отмечается, что если полузащитник откажется идти на уступки, клуб попытается убедить его уйти.
При этом сам де Йонг не хочет покидать «блауграну», однако вариант со снижением зарплаты его не устраивает.
В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в двух матчах за каталонцев и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Вильярреал
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Реал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|Бетис
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
4
|Осасуна
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
5
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Р. Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
7
|Атлетик
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
8
|Валенсия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
9
|Атлетико
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
10
|Р. Сосьедад
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Жирона
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
12
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Альмерия
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
14
|Эспаньол
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
16
|Вальядолид
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
17
|Эльче
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
18
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
19
|Кадис
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Хетафе
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|26.08
|21:00
|
Жирона – Сельта
|- : -
|26.08
|23:00
|
Бетис – Осасуна
|- : -
|27.08
|18:30
|
Эльче – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|20:30
|
Р. Вальекано – Мальорка
|- : -
|27.08
|23:00
|
Альмерия – Севилья
|- : -
|28.08
|18:30
|
Хетафе – Вильярреал
|- : -
|28.08
|20:30
|
Барселона – Вальядолид
|- : -
|28.08
|23:00
|
Эспаньол – Реал
|- : -
|29.08
|21:00
|
Кадис – Атлетик
|- : -
|29.08
|23:00
|
Валенсия – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|3
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|2
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Ансу Фати
Барселона
|2
|
|
Алекс Бальде
Барселона
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Фабрисио Анхилери
Хетафе
|2
|1
|1
|
|
Алекс Сентельес
Альмерия
|0
|1
|0
|
|
Джон Нванкво Дональд
Эльче
|1
|1
|0