Агент де Йонга прибыл на встречу с «Барселоной». Клуб будет уговаривать полузащитника снизить зарплату или уйти

Агент де Йонга прибыл на встречу с «Барселоной» для обсуждения будущего полузащитника

Али Дурсун, агент полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, прибыл в Каталонию и собирается обсудить будущее своего клиента с руководством каталонского клуба, сообщает Diario Sport.

По информации источника, сине-гранатовые хотели бы продолжить сотрудничество с 25-летним нидерландцем, но для этого нужно, чтобы он согласился на снижение зарплаты.

Отмечается, что если полузащитник откажется идти на уступки, клуб попытается убедить его уйти.

При этом сам де Йонг не хочет покидать «блауграну», однако вариант со снижением зарплаты его не устраивает.

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в двух матчах за каталонцев и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.