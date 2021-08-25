Агент Коутиньо высказался о возможном возвращении игрока в АПЛ

Агент полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо Киа Журабчиан высказался по поводу слухов о возвращении игрока в чемпионат Англии.

«Ливерпуль» глубоко засел в сердце Коутиньо. Он переживал за команду на протяжении всего прошлого сезона. Он хотел, чтобы они стали чемпионами. Он привязан к «Ливерпулю». Считаю, что ему будет трудно перейти к прямому конкуренту «Ливерпуля», — цитирует Джурабчиана Sky Sports.

Коутиньо перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018 году за 135 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за каталонцев 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.