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«Барселона» злится на Юмтити из-за его отказа покинуть клуб

08:39
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Руководство «Барселоны» недовольно отказом защитника Самуэля Юмтити покидать клуб, пишет Sport.es.

По данным источника, каталонцы заявили, что такое поведение неприемлемо, так как футболист не хочет рассматривать ни одного предложения от команды. В ближайшие дни руководство «Барсы» проведет переговоры с 27-летним французом, чтобы он пересмотрел различные предложения, которые ему поступили.

Юмтити играет в «Барселоне» с 2016 года. В команду он перешел из «Лиона». В прошлом сезоне защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Испании.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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