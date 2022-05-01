Каземиро поделился впечатлениями от победы «Реала» в чемпионате Испании

Полузащитник «Реала» Каземиро поделился эмоциями после досрочного чемпионства команды в ла лиге.

«Наслаждайтесь победой. Мы пока не можем слишком радоваться, так как в среду нас ждет еще важный матч, но мы должны получать от этого удовольствие», — сказал Каземиро после матча с «Эспаньолом».

В матче 34-го тура «Реал» разгромил «Эспаньол» со счетом 4:0 и обеспечил себе досрочное чемпионство в ла лиге.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» проиграл «Манчестер Сити» (3:4). Ответная игра пройдет 4 мая.