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Сегодня, 13:12

Агент Дембеле попытается договориться с «Барселоной» о продлении контракта

Карен Саркисян
Корреспондент

Мусса Сиссоко, агент нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, встретится с представителями каталонского клуба на следующей неделе, сообщает Diario Sport.

По информации источника, Сиссоко попытается разрешить ситуацию с 24-летним французом, которого исключили из состава из-за отказа продлить соглашение с каталонским клубом.

На встрече агент попытается договориться с «Барселоной» о продлении контракта.

При этом нападающий будет тренироваться с каталонцами, но будет продолжит оставаться вне заявки в ближайших матчах.

В нынешнем сезоне Дембеле забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону».

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/cumbre-dembele-proxima-semana-13129673
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
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