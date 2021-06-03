Алексис Санчес может продолжить карьеру в «Севилье»
10:13
«Севилья» интересуется нападающим «Интера» Алексисом Санчесом, сообщает Sport.es.
По информации источника, испанский клуб хочет купить 32-летнего чилийца, который выставлен на трансфер.
В сезоне-2020/21 Санчес провел 38 матчей за «Интер», на его счету 7 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/sevilla/alexis-sanchez-orbita-sevilla-11787788
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