Алексис Санчес может продолжить карьеру в «Севилье»

«Севилья» интересуется нападающим «Интера» Алексисом Санчесом, сообщает Sport.es.

По информации источника, испанский клуб хочет купить 32-летнего чилийца, который выставлен на трансфер.

В сезоне-2020/21 Санчес провел 38 матчей за «Интер», на его счету 7 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.