Афеллай рассказал, как Месси рвало перед матчами «Барселоны»

Бывший футболист «Барселоны» Ибрахим Афеллай рассказал, как его экс-партнера по команде, Лионеля Месси рвало перед матчами из-за ощущения давления.

«Перед играми все ребята выглядят очень серьезными. Когда заходишь в раздевалку, думаешь: «У кого-то умер кто-то из родных, или случилось что-то ужасное?». Все молчат, серьезные. У Месси тоже были проблемы из-за давления перед матчами. Давление на него было настолько серьезным, что он чаще всего уходил в туалет прямо перед выходом на поле, его рвало. Иногда это происходило даже перед розыгрышем мяча. В мире никогда не будет такого же футболиста, как Месси, он добился всего, но даже ему, человеку, которому уже нечего доказывать, тяжело из-за ответственности. Думаю, это о чем-то говорит», — цитирует Voetbal Primeur Афеллая.

Афеллай выступал за «Барселону» с 2010 по 2015 год. В составе команды он стал чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании и Суперкубка УЕФА, а также победителем Лиги чемпионов.