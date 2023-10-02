«Барселона» продлила контракт с 16-летним Ямалем. Отступные — 1 миллиард евро

«Барселона» объявила о подписании нового контракта с полузащитником Ламином Ямалем.

Срок соглашения с 16-летним футболистом рассчитан до конца 2026 года. В контракте прописан пункт об отступных, по которому любой другой клуб может выкупить игрока у каталонцев за 1 миллиард евро.

Ламин Ямаль — воспитанник «Барселоны», он дебютировал за основную команду сине-гранатовых 29 апреля 2023 года в матче 32-го тура чемпионата Испании-2022/23 с «Бетисом» (4:0). Всего у футболиста 2 результативные передачи в 10 играх за каталонцев.

8 сентября Ямаль стал самым молодым дебютантом в истории сборной Испании — он принял участие в матче отборочного турнира Евро-2024 против Грузии в возрасте 16 лет, 1 месяца и 26 дней. В той же встрече хавбек забил первый гол за национальную команду.