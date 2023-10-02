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Сегодня, 16:14

Перес и Анчелотти извинились перед игроком «Жироны» за фол Начо

Руслан Минаев
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Флорентино Перес (справа) и Карло Анчелотти.
Фото Reuters

Президент «Реала» Флорентино Перес и главный тренер клуба Карло Анчелотти лично извинились перед вингером «Жироны» Кристианом Порту за фол защитника мадридцев Начо, сообщает Cadena Ser со ссылкой на Carrusel Deportivo.

Момент произошел в концовке матча 8-го тур ла лиги, когда защитник «сливочных» совершил грубый подкат, за что был удален. «Реал» победил со счетом 3:0.

После игры Перес позвонил Порту и принес свои извинения. То же самое сделал и Анчелотти.

Ранее прощения за фол попросил и Начо, подчеркнув, что надеется на то, что Порту быстро вернется в строй.

Карло Анчелотти
Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
ФК Жирона
ФК Реал
Флорентино Перес
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 16-6 21
2
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
3
 Жирона 8 6 1 1 18-11 19
4
 Атлетико 7 5 1 1 18-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
6
 Атлетик 8 4 2 2 13-9 14
7
 Бетис 8 3 3 2 10-12 12
8
 Р. Вальекано 8 3 3 2 9-11 12
9
 Осасуна 8 3 1 4 9-10 10
10
 Валенсия 8 3 1 4 9-10 10
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Кадис 8 2 3 3 8-11 9
13
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
14
 Алавес 8 2 1 5 6-12 7
15
 Мальорка 8 1 4 3 11-14 7
16
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
17
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
18
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
19
 Гранада 8 1 2 5 13-21 5
20
 Альмерия 8 0 3 5 11-21 3
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Жирона – Реал
 0 : 3
30.09 22:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 0
1.10 15:00
Альмерия – Гранада
 3 : 3
1.10 17:15
Алавес – Осасуна
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