Хави назвал лучший матч «Барселоны» под его руководством

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о лучшем матче каталонцев под его руководством.

«Победа в Суперкубке в матче с «Реалом». Это был наш первый титул, который мы выиграли в игре с Мадридом. Тот матч идеально отражает нашу игровую идею», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании со счетом 3:1.

После 8 туров ла лиги «Барселона» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.