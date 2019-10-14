16-летний Фати может подписать новый долгосрочный контракт с «Барселоной»

16-летний полузащитник «Барселоны» Ансу Фати, который является уроженцем Гвинеи-Бисау, может подписать новый долгосрочный контракт с клубом, информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что игрок в текущем сезоне будет играть за основную команду сине-гранатовых. Фати вызвали в главную команду после ряда травм основных игроков. Теперь главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде хочет интегрировать его в команду и чаще использовать его по ходу сезона.

В основе «Барселоны» Фати дебютировал в этом сезоне. На данный момент на его счету 6 игр, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. Недавно игрок получил испанское гражданство.