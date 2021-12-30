10 футболистов «Барселоны» заразились коронавирусом за 4 дня

«Барселона» сообщила о трех новых случаях заражения коронавирусом среди футболистов команды.

Положительные тесты сдали защитник Серджино Дест, полузащитник Филипе Коутинью и нападающий Эз Абде.

[COMUNICADO M?DICO]



Los jugadores Sergi?o Dest, Coutinho y Ez Abde han dado positivo por Covid-19. Los jugadores se encuentran bien de salud y est?n aislados en su domicilio. El Club ha informado a las autoridades competentes pic.twitter.com/AE6XmAzSys — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 30, 2021

В «Барселоне» выявили 10 случаев коронавируса среди футболистов в период с 27 декабря. Ранее положительные тесты сдали Дани Алвес, Клеман Лангле, Жорди Альба, Алехандро Бальде, Усман Дембеле, Самюэль Юмтити и Гави.