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10 футболистов «Барселоны» заразились коронавирусом за 4 дня

12:58
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«Барселона» сообщила о трех новых случаях заражения коронавирусом среди футболистов команды.

Положительные тесты сдали защитник Серджино Дест, полузащитник Филипе Коутинью и нападающий Эз Абде.

В «Барселоне» выявили 10 случаев коронавируса среди футболистов в период с 27 декабря. Ранее положительные тесты сдали Дани Алвес, Клеман Лангле, Жорди Альба, Алехандро Бальде, Усман Дембеле, Самюэль Юмтити и Гави.

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное