Симеоне, Гризманн, Коке, Феликс и Эррера заразились коронавирусом
14:10
Пять человек в «Атлетико» заразились коронавирусом, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Положительные тесты на коронавирус сдали главный тренер Диего Симеоне, а также игроки Антуан Гризманн, Коке, Жоау Феликс и Эктор Эррера.
Тренер и игроки изолированы от команды. Болезнь у них протекает бессимптомно.
2 января «Атлетико» сыграет с «Райо Вальекано» в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано». Игра начнется в 18.15 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.atleticodemadrid.com/noticias/detectados-cinco-casos-positivos-en-las-pruebas-pcr-realizadas-al-primer-equipo
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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