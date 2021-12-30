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Симеоне, Гризманн, Коке, Феликс и Эррера заразились коронавирусом

14:10
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Пять человек в «Атлетико» заразились коронавирусом, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

Положительные тесты на коронавирус сдали главный тренер Диего Симеоне, а также игроки Антуан Гризманн, Коке, Жоау Феликс и Эктор Эррера.

Тренер и игроки изолированы от команды. Болезнь у них протекает бессимптомно.

2 января «Атлетико» сыграет с «Райо Вальекано» в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано». Игра начнется в 18.15 по московскому времени.

Испания. Лига 1. 19-й тур
02 янв, 18:15. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Райо Вальекано

Дополнительная информация:

https://www.atleticodemadrid.com/noticias/detectados-cinco-casos-positivos-en-las-pruebas-pcr-realizadas-al-primer-equipo

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Карен Саркисян все материалы автора

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