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18 октября, 23:41

Неймару диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска

Руслан Минаев
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Неймар.
Фото Reuters

Форвард «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар получил разрыв крестообразной связки и мениска левого колена, сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

По оценке Globo, восстановление игрока займет более 6 месяцев.

Нападающий не смог доиграть матч с Уругваем (0:2) в южноамериканском отборе ЧМ-2026.

31-летнего бразильца заменили на Ришарлисона на четвертой добавленной к первому тайму минуте. Неймару потребовались носилки, чтобы покинуть поле.

Неймар. Кошмарная осень Неймара: спровоцировал серию скандалов и получил страшную травму в сборной
Неймар Сантос
Сборная Бразилии по футболу
ФК Аль-Хиляль
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