Неймару диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска

Форвард «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар получил разрыв крестообразной связки и мениска левого колена, сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

По оценке Globo, восстановление игрока займет более 6 месяцев.

Нападающий не смог доиграть матч с Уругваем (0:2) в южноамериканском отборе ЧМ-2026.

31-летнего бразильца заменили на Ришарлисона на четвертой добавленной к первому тайму минуте. Неймару потребовались носилки, чтобы покинуть поле.