Дубль Малкома принес «Аль-Хилялю» победу в Суперкубке Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Иттихад» в финале Суперкубка Саудовской Аравии — 4:1.

Бывший нападающий «Зенита» Малком, выступающий за «Аль-Хиляль», сделал дубль, также у команды из Эр-Рияда отличились Салем аль-Давсари и Насер Аль-Даусари.

Единственный гол «Аль-Иттихада» с пенальти забил Абдерразак Хамдалла.

«Аль-Хиляль» выиграл Суперкубок Саудовской Аравии в четвертый раз, что является лучшим показателем в истории турнира.