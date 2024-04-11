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Сегодня, 22:33

Дубль Малкома принес «Аль-Хилялю» победу в Суперкубке Саудовской Аравии

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Малком.
Фото Reuters

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Иттихад» в финале Суперкубка Саудовской Аравии — 4:1.

Бывший нападающий «Зенита» Малком, выступающий за «Аль-Хиляль», сделал дубль, также у команды из Эр-Рияда отличились Салем аль-Давсари и Насер Аль-Даусари.

Единственный гол «Аль-Иттихада» с пенальти забил Абдерразак Хамдалла.

«Аль-Хиляль» выиграл Суперкубок Саудовской Аравии в четвертый раз, что является лучшим показателем в истории турнира.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Хиляль
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