Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 16:18

Неймар может вернуться в «Сантос» в 2025 году

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вингер «Аль-Хиляля» Неймар может вернуться в «Сантос» в следующем году, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира-2025, сообщает UOL.

По информации источника, у президента бразильского клуба хорошие отношения с родителями футболиста, которые могут помочь в оформлении трансфера.

В текущем сезоне 32-летний Неймар провел 5 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Сантос
1
Читайте также
Биография Анастасии Потаповой: карьера теннисистки и свадьба с русским казахом
Матчи Лиги чемпионов в России могут стать платными
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пирс Морган — о хет-трике Роналду за «Аль-Наср»: «Величайший делает это снова»
Новости
RSS RSS
Все новости