Криштиану Роналду провел 1000-й матч на клубном уровне

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил победный гол в первом матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов против «Аль-Фейха» (1:0).

Как сообщает The CR7 Timeline, эта игра стала для 39-летнего португальца 1000-й на клубном уровне. У футболиста 31 матч за «Спортинг», 346 за «Манчестер Юнайтед», 438 за «Реал», 134 за «Ювентус» и 51 за «Аль-Наср».

За клубную карьеру футболист забил 746 голов, 45 из которых — в составе «Аль-Насра».

Криштиану Роналду — пятикратный обладатель награды «Золотой мяч». На клубном уровне он трижды становился чемпионом Англии и по два раза выигрывал чемпионаты Испании и Италии, а также пять раз побеждал в Лиге чемпионов.