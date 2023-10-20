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«Аль Таавун» — «Аль Иттихад»: прямая трансляция матча лиги Саудовской Аравии

Видеотрансляция игры «Аль Таавун» — «Аль Иттихад» начнется в 18.00 на «Окко Спорт»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Карим Бензема.
Фото AFP

«Аль-Иттихад» на выезде сыграет против «Аль Таавун» 10-го в матче девятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу 20 октября, в пятницу. Встреча пройдет на стадионе King Abdullah Stadium (Бурайда, Саудовская Аравия). Начало — в 18 .00 по московскому времени.

Узнать о самых главных событиях противостояния «Аль Таавун» — «Аль Иттихад» можно будет в матч-центре «СЭ». Онлайн-платформа «Окко Спорт» покажет в прямом эфире видеотрансляцию матча. Начало эфира — в 18.00 мск.

«Аль-Иттихад» с 19 баллами располагается на пятой строчке в турнирной таблице Саудовской Про лиги. «Аль Таавун» с 22 очками занимает второе место.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица чемпионата в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

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