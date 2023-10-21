«Аль-Наср» на своем поле сыграет с «Дамаком» в матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии 21 октября, в субботу. Игра пройдет на стадионе университета короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Аль-Наср» — «Дамак» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Окко Спорт» по платной подписке.

«Аль-Наср» за девять туров набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, а «Дамак» с 10 баллами располагается на 10 строчке.

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