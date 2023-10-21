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Гол Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Дамаком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото ФК «Аль-Наср»

«Аль-Наср» дома обыграл «Дамак» в матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:1.

Победный гол на 57-й минуте забил форвард хозяев Криштиану Роналду. За 4 минуты до этого за «Аль-Наср» отличился Андерсон Талиска. Единственный мяч гостей на счету Жоржа-Кевина Нкуду (45+2-я минута).

Роналду лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии. В активе 38-летнего португальца 11 забитых мячей.

«Аль-Наср» с 22 очками поднялся на третье место в чемпионате Саудовской Аравии. «Дамак» (10 очков) идет на десятом месте.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 10-й тур
21 окт, 00:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
2:1
Дамак

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
4
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