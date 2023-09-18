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Сегодня, 23:08

«Аль-Хиляль» Неймара спасся в матче с узбекским «Навбахором» голом 90+10-й минуте в азиатской Лиге чемпионов

Руслан Минаев
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«Аль-Хиляль» дома сыграл вничью с «Навбахором» из Намангана (Узбекистан) в 1-м туре группового турнира азиатской Лиги чемпионов — 1:1.

У гостей гол на 52-й минуте забил Тома Табатадзе. Результативный удар Али Аль-Болеахи на 90+10-й минуте спас хозяев от поражения.

У саудовского клуба весь матч отыграли нападающие Неймар, Малком и Александр Митрович.

«Аль-Хиляль» в следующем туре встретится на выезде с иранским «Нассаджи Мазандаран» 3 октября. «Навбахор» 3-го числа сыграет с «Мумбаи Сити».

ФК Аль-Хиляль
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