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17 февраля, 23:56

Иранская газета обрезала на фотографии ягодицы жене Роналду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Джорджина Родригес и Криштиану Роналду.
Фото Соцсети

В иранской газете Hamshahri отфотошопили на фотографии Джорджину Родригес, супругу форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Авторы издания подготовили статью о праздновании дня рождения Роналду. 5 февраля ему исполнилось 39 лет. Для материала журналисты взяли фотографию из социальных сетей футболиста.

Но авторы изменили исходную фотографию — они отфотошопили снимок, обрезав часть ягодиц Родригес, вероятно, из-за цензуры.

17 февраля гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фатех» в 20-м туре чемпианата Саудовской Аравии. Кроме того, этот забитый мяч позволил форварду обойти нападающего «Интер Майами» Лионеля Мессипо голам за карьеру без учета пенальти — 714 против 713.

Криштиану Роналду
Футбол
Джорджина Родригес
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