Хет-трик Малкома принес «Аль-Хилялю» победу в первом туре чемпионата Саудовской Аравии

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«Аль-Хиляль» в гостях обыграл «Абха» в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:1.

Хет-трик на счету вингера Малкома. Бразилец забил 5-й гол в 4 матчах за клуб.

У хозяев отметился Саад Бгуир.

У «Аль-Хиляля» матч пропускали защитник Калиду Кулибали и хавбек Сергей Милинкович-Савич. Среди новичков клуба, помимо Малкома, на поле появился Рубен Невеш.

В следующем туре команда Жорже Жезуша примет «Аль-Фейха» 19 августа.