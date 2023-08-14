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Сегодня, 20:01

Хет-трик Малкома принес «Аль-Хилялю» победу в первом туре чемпионата Саудовской Аравии

Руслан Минаев
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Малком.
Фото ФК «Аль-Хиляль», Twitter

«Аль-Хиляль» в гостях обыграл «Абха» в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:1.

Хет-трик на счету вингера Малкома. Бразилец забил 5-й гол в 4 матчах за клуб.

У хозяев отметился Саад Бгуир.

У «Аль-Хиляля» матч пропускали защитник Калиду Кулибали и хавбек Сергей Милинкович-Савич. Среди новичков клуба, помимо Малкома, на поле появился Рубен Невеш.

В следующем туре команда Жорже Жезуша примет «Аль-Фейха» 19 августа.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 1-й тур
14 авг, 00:00. Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium (Абха)
Абха
1:3
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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15
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Малком оформил хет-трик в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии

Голевая передача Бензема помогла «Аль-Иттихаду» разгромить «Аль-Раед» в первом туре чемпионата Саудовской Аравии
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