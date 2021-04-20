«Теперь ему трудно будет найти престижную работу». Почему Каррера провалился в «Бари»

Итальянский журналист Россано Доннини — об увольнении Массимо Карреры и о кандидатуре Лучано Спаллетти применительно к «Спартаку».

В «Бари» пошли ва-банк и прогадали

— Массимо Каррера провел всего 12 матчей в роли главного тренера «Бари» в серии С. Прежде чем обсуждать его отставку, спрошу вот что: как Каррера вообще там оказался, если «Бари» на момент его прихода шел на приемлемом втором месте в своем дивизионе?!

— В серии С устроено так, что напрямую в серию В попадает только победитель дивизиона. А дивизионы распределены по территориальному принципу — их всего три. Так что три первые команды серии С напрямую попадают в серию В, а вот за четвертую путевку идет борьба в серии плей-офф. Конкуренция за эту вакантную путевку сумасшедшая, есть учесть, что в плей-офф принимают участие команды, занявшие места со второго по десятое в каждом дивизионе! В Южном дивизионе, где выступает «Бари», первое место уверенно заняла в итоге «Тернана», которую тренирует известный в прошлом форвард Кристиано Лукарелли, который провел в свое время один сезон в донецком «Шахтере». «Тернана» лидировала в турнире и на момент прихода Карреры, а семья Де Лаурентис, которой принадлежит «Бари», подумала, что резкая смена тренера Гаэтано Аутери может встряхнуть команду и подтянуть ее к лидеру. В результате Аутери, который имеет огромный опыт работы в южных регионах Италии именно в низших дивизионах, был отправлен в отставку, а на его место взяли Карреру. Хозяева «Бари» пошли ва-банк, но серьезно прогадали.

В итоге они сейчас вернули Аутери в команду, которая находится уже на четвертом месте. А надо понимать, что команда, занимающая второе место в своем дивизионе, имеет в итоге преимущество своего поля в плей-офф. Теперь Аутери придется стараться в два раза больше, чтобы поднять «Бари» на второе или хотя бы третье место!

Массимо Каррера. Фото ФК «Бари»

— 12 туров в роли главного тренера в серии С и отставка — это провал. Почему Каррера потерпел фиаско?

— На днях Массимо исполняется 57 лет. Для тренера это вполне себе приличный возраст, в котором можно творить большие дела. Но беда Карреры в том, что он в свои без малого 57 лет лишь впервые стал в Италии главным тренером, да еще в низшем профессиональном дивизионе. Это логично, когда тридцатилетние или сорокалетние тренеры начинают свою карьеру в серии С, чтобы поступательно двигаться наверх, но чтобы там стартовал 56-летний тренер — такого я лично не припомню. Да, Массимо долго работал в штабе у Конте. Да, привел «Спартак» к титулу чемпионов России. Да, он успел поработать в Греции. Но в Италии это был первый самостоятельный опыт, и сразу в такое пекло! Серия С — это турнир, где качество игроков далеко не то, к которому привык Каррера за все свои предыдущие годы работы. Это особый турнир со своими подводными течениями и особыми стратегиями. И когда ты попадаешь в него молодым тренером и начинаешь учиться с азов — это одно. Но когда ты спускаешься сюда, как Каррера, с определенных высот — это совсем другой вариант.

Быть тренером в серии С после опыта работы в высших дивизионах — это риск закопать свою карьеру. Из тех известных тренеров, кому удалось выбраться из подобной ситуации, мне вспоминается один лишь Луиджи Симони. Так что Каррера изначально обрек себя на большой риск. И теперь ему еще сложнее будет найти престижную работу, как ни печально это звучит: возможно, неудача в «Бари» — это не вина, а беда Карреры, но в нашем циничном мире сейчас все смотрят прежде всего на результат.

Нельзя сравнивать Карреру и Спаллетти

— После победы «Спартака» под руководством Карреры в чемпионате России прошло целых четыре года. Почему за все это время он не нашел себе места в Италии и сумел поработать, и то недолго, всего лишь в серии С?

— Массимо был хорошим и уважаемым защитником, который благодаря прежде всего своей отменной физической форме и бытовой дисциплине доиграл почти до сорока лет. Это реально много! Затем он занимал менеджерский пост в «Ювентусе» и лишь затем стал тренером, и то лишь ассистентом. Каррера очень поздно по нынешним временам стал главным тренером, и это, наверное, пошло ему в итоге во вред. Конкуренция среди тренеров в Италии и раньше была высокой, а сейчас еще и средний возраст в этой профессии резко понизился по сравнению с былыми временами.

— Это все так, но ведь Каррера выиграл в России чемпионский титул. Неужели это никак не могло помочь ему достойно трудоустроиться в Италии?

— Сама по себе победа или неудача в чемпионате России не влияет на дальнейшую карьеру того или иного тренера в Италии. Достаточно вспомнить Роберто Манчини, который неудачно поработал в России с «Зенитом», но моментально был с восторгом принят в должности главного тренера сборной Италии, с которой сейчас успешно работает.

Массимо Каррера. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Есть пример Лучано Спаллетти, который дважды взял чемпионство с «Зенитом», а затем оказался востребован в Италии.

— Вы лукавите (смеется). Нельзя сравнивать тренера Карреру и тренера Спаллетти, это разные масштабы! Да, в роли игрока Массимо добился большего, чем Лучано, но их тренерские карьеры несопоставимы. Если Каррера стал главным тренером «Спартака», по сути дела, случайно, то «Зенит» потратил огромные усилия и большие деньги на то, чтобы заманить к себе Лучано. И Спаллетти как был востребован до «Зенита», так и остается востребованным сейчас, когда у него заканчивается контракт с «Интером».

Спаллетти — идеальный вариант для «Спартака»

— Как вы полагаете, нет ли Спаллетти среди претендентов на пост главного тренера «Спартака»? Ведь клуб ищет замену Доменико Тедеско.

— Не знаю, по каким критериям и на каком рынке «Спартак» ищет себе нового тренера. От себя могу только сказать, что на итальянском рынке именно Спаллетти видится мне наилучшим и самым логичным выбором для «Спартака».

— Поясните, пожалуйста, свою позицию.

— Лучано — один из лучших тренеров Италии. У него как раз истекает срок контракта с «Интером». В России он не просто работал, а выиграл целых два скудетто, причем именно с «Зенитом», который является на сегодня ведущей командой России. Значит, Спаллетти прекрасно знает изнутри сильные и слабые стороны своего главного потенциального соперника, а Сергей Семак еще и работал под его началом. Спаллетти — это тренер, который с ходу умеет поставить игру своей новой команде, а в России он уже доказал, что с ходу может дать и результат. На первых порах Спаллетти умеет находить общий язык с игроками и с прессой, а также грамотно выстраивать общение с высшим руководством клуба. Если учесть, что в «Спартаке» тренеры долго не задерживаются, а результат и игра нужны клубу сразу, то вариант со Спаллетти, по-моему, оптимален.

При этом Лучано любит ведь быть главной звездой и заводилой в коллективе, а я, признаться, не вижу в нынешнем «Спартаке» игрока, который мог бы соперничать с ним по этой части — там нет аналогов Романа Широкова или Андрея Аршавина. В «Спартаке» нет сейчас и личностей уровня Егора Титова или Дмитрия Аленичева. Не говоря уж про игроков и лидеров масштаба Франческо Тотти, с которым Лучано имел дело в «Роме». Так что я считаю именно Спаллетти лучшим для «Спартака» вариантом на итальянском рынке. Если, конечно, «Спартак» вообще ведет здесь какую-то работу в этом плане.

Лучано Спаллетти. Фото Кристина Коровникова

— В России Спаллетти ассоциируется пока только с «Зенитом», а «Зенит» — непримиримый враг «Спартака». Как быть с этим?

— Антонио Конте прочно ассоциировался у всех в Италии с «Ювентусом» сначала как игрок, а затем еще выиграл с этим клубом три скудетто и как главный тренер. В нынешнем же чемпионате Конте выиграет скудетто в роли главного тренера «Интера», а «Ювентус» и «Интер» столь же ненавистны друг другу, как ваши «Спартак» и «Зенит». Прошлое Спаллетти не может, на мой взгляд, служить главным препятствием на его пути в «Спартак». Основной показатель всего — это итоговый результат. Если Спаллетти придет в «Спартак» и выиграет с ним чемпионство, то ему простят в Москве его зенитовское прошлое. А если не выиграет — ему припомнят зенитовское прошлое с удвоенной силой. Это абсолютно объяснимо для любого тренера, который получает очень большие деньги.

Кстати, Спаллетти хорош для «Спартака» еще и тем, что легко просчитать его будущее, а следовательно, высчитать оптимальный срок его контракта. Спаллетти всегда хорош в свой первый сезон и может ярко выдать второй, а вот дальше у него традиционно возникают проблемы — как в раздевалке, так и в общении с прессой. Да и с оперативным менеджментом затем не все идет гладко. Так что вот вам и готовый рецепт для «Спартака»: берите Лучано на контракт по схеме «2+1»! На меньшее он сам не согласится, а больше предлагать не имеет смысла.