Куда пропал Бердыев? Живет в Сочи, мог возглавить «Ахмат», но ждет предложений от топ-клубов РПЛ

Титулованный тренер уже почти два года без работы.

Курбан Бердыев после ухода из «Рубина» никак не может трудоустроиться, несмотря на попытку войти в «Динамо» и предложения от ряда клубов. «СЭ» рассказывает, что происходит с карьерой одного из лучших тренеров России.

Бердыев переехал в Сочи и ходит там на матчи, по-прежнему помогает Азмуну

По данным «СЭ», Курбан Бердыев в прошлом году в период пандемии переехал из Казани в Сочи, где у тренера появилась своя недвижимость. Специалист периодически появлялся в Казани, но большую часть времени проводит на юге России.

В прошлом году он побывал на матче «Сочи» — «Спартак» и нескольких других играх местной команды, а также летом съездил на игру «Чайки» против «Алании». Тренер изредка встречался с бывшими игроками, которые работали с ним ранее в «Рубине»: Ибрагимом Цаллаговым, Кристианом Нобоа и другие.

Также Бердыев порой наведывается в Санкт-Петербург — для встреч с форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном. Тренер после перехода иранца из «Рубина» в 2019-м году всегда на связи с нападающим: проводит разборы его действий после матчей, дает свою оценку, подсказывает, как и в чем улучшить игру, постоянно созванивается с ним или его окружением. Тренер хочет помочь футболисту уехать в европейский чемпионат и, даже не работая с ним, продолжает помогать ему.

Помимо Азмуна Бердыев также курировал тренировки экс-форварда «Рубина», «Зенита» и «Ростова» Александра Бухарова, который в прошлом году хотел возобновить карьеру — у россиянина был вариант переезда в чемпионат Ирана. Бердыев помогал 35-летнему футболисту набрать кондиции на тренировках в Казани. Но в итоге оба пока без работы.

«Ахмат» предлагал тренеру контракт, но он отказался

Что касается клубной работы, то в последние полгода у Бердыева были варианты с двумя командами РПЛ — «Динамо» и «Ахматом», где менялись тренеры.

В московский клуб экс-тренера «Рубина» и «Ростова» продвигали некоторые руководители в структурах «Динамо», но тогда спортивный директор Желько Бувач убедил начальство в том, чтобы пригласить стоит Сандро Шварца.

На тот момент Бердыев хотел работать в амбициозном проекте с ресурсами и серьезными задачами, поэтому представители тренера активно работали над вариантом с «Динамо». Но безуспешно.

По данным «СЭ», специалиста также приглашал грозненский «Ахмат», но Бердыев отказался от предложения, а клуб в итоге остановился на кандидатуре Андрея Талалаева. Кроме того, у тренера были предложения из Казахстана, однако ему гораздо интереснее продолжить карьеру в российском клубе.

Курбан Бекиевич настроен в этом году найти себе новое место работы. При этом одна из главных сложностей в том, что у Бердыева уже нет прежней протекции, как в те годы, когда он возглавлял «Ростов» и «Рубин». В тот период тренер работал с Рустемом Саймановым — нынешним гендиректором казанцев, который оказывал серьезную поддержку специалисту.

Ради возвращения в РПЛ Бердыев в прошлом году даже отошел от дел в футбольной академии Татарстана, которую создавали по поручению президента республики Рустама Минниханова. Проект готовили именно под Бердыева, построили в регионе несколько крытых манежей, но тренер потерял интерес к академии, она так и осталась лишь задумкой.

Курбан Бердыев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бердыев ждет предложений от топ-клубов

Бердыев покинул «Рубин» в июне 2019 года и находится без работы уже почти два года. Специалист еще никогда не переживал столь долгий период без постоянно тренерской практики.

Как считает агент Сергей Новиков, который знаком с Бердыевым, идеальные варианты для тренера — «Локомотив» и «Спартак».

«Бердыев находится в творческом отпуске. Специалист ищет для себя ту команду, которая ставит перед собой высокие задачи. Если это клуб из Азии, к примеру, то перед ним должна стоять задача выигрыша местного чемпионата и азиатской Лиги чемпионов. Если Европа — интересный проект. У меня нет информации о том, что Курбан Бекиевич общался с кем-то из представителей «Динамо», но считаю вполне реальной ситуацию, что специалиста рассматривали на пост главного тренера после ухода Кирилла Новикова. Идеальный для него вариант — «Локомотив» или «Спартак». Может «Зенит». Думаю, что в 2021 году Бердыев трудоустроится», — сказал Новиков в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры».

Тренер действительно рассчитывает на предложение от топ-клуба и не хочет браться за проект, где все придется начинать с нуля: бороться за выживание, долго подбирать состав под задачи и тратить время. Бердыев хочет сразу прийти в команду, где есть ресурсы для борьбы за медали и еврокубки.

Что касается штаба, то специалист, скорее всего, будет серьезно его обновлять. Известно, что Бердыев рассматривал в качестве своего ассистента Гекдениза Карадениза, также хорошо оценивал работу Дмитрия Кириченко и Евгения Калешина, тренирующего «Балтику». Весьма вероятно, Бердыев возобновит карьеру с молодым штабом.