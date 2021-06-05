Филипп Бедросович — в интервью «СЭ».

Российский гимн перед сегодняшним матчем сборной с Болгарией исполнит Филипп Киркоров. Эта новость вызвала большое воодушевление среди болельщиков, а ролик РФС из Новогорска с участием народного артиста России и Марио-Магомеда Оздоева стал вирусным.

Впрочем, небольшое интервью «СЭ» Киркоров давал до выхода видео, так что последнюю тему мы с ним не затрагивали.

— Филипп Бедросович, исполнение гимна — самое волнительное, что может быть для артиста?

— Я из интернациональной семьи — папа у меня болгарин, мама — русская, а живу я в России. С болгарской фамилией и русской душой исполнять гимн на матче Россия — Болгария — это очень символично. Такое у меня впервые.

Я большой поклонник американского футбола. Когда в США перед началом Супербоула выходит суперзвезда — это самая кульминация. Вся страна всегда ждет, кто будет тот артист, который исполнит гимн. Поэтому я понимаю всю ответственность и подошел к исполнению гимна со всей серьезностью. Это большая честь для меня, в том числе как народного артиста России.

— Ваш отец не шутил, что гимн Болгарии тоже надо спеть?

— Мой папа — герой, в свои 89 лет умеет удивлять. В Новогорске футболисты сборной отмечали, как он недавно всех поразил своим появлением в программе «Маска». Дай бог, в следующем году отметим 90-летний юбилей папы. Он сейчас в больнице, мы не успели обсудить мое выступление перед матчем Россия — Болгария.

— Ваше самое яркое воспоминание, связанное с футболом?

— «Золотая нога» Акинфеева на чемпионате мира в 2018-м году. Когда проходил матч, я был в Америке, в Вегасе. Обычно то место, где мы смотрели футбол, пустует, а тут собралось очень много народа. В основном это были иностранцы, но я убедился, что в спорте, как и в музыке, нет границ. Тогда все радовались нашей победе. Показывали нам лайки, что мы русские — крутые.

— Есть ли у вас любимые футболисты?

— Я даю интервью вместе с сыном Мартином, он у нас в семье главный футбольный эксперт. Мартин: — Головин, Джикия... А самый любимый — Месси.