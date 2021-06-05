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«Когда Акинфеев взял пенальти с испанцами, в США показывали лайки». Киркоров — перед исполнением гимна на матче Россия — Болгария

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 13:50
Филипп Киркоров и Станислав Черчесов. Фото Константин Рыбин, РФС
Филипп Киркоров и Станислав Черчесов. Фото Константин Рыбин, РФС
Теги:
Филипп Бедросович — в интервью «СЭ».
Россия — Болгария

Российский гимн перед сегодняшним матчем сборной с Болгарией исполнит Филипп Киркоров. Эта новость вызвала большое воодушевление среди болельщиков, а ролик РФС из Новогорска с участием народного артиста России и Марио-Магомеда Оздоева стал вирусным.

Впрочем, небольшое интервью «СЭ» Киркоров давал до выхода видео, так что последнюю тему мы с ним не затрагивали.

4&nbsp;июня. Новогорск. Станислав Черчесов и&nbsp;Филипп Киркоров.«Киркоров пожелал нам удачи». Черчесов — о матче с болгарами, травме Де Брейне и совместимости Головина с Миранчуком

— Филипп Бедросович, исполнение гимна — самое волнительное, что может быть для артиста?

— Я из интернациональной семьи — папа у меня болгарин, мама — русская, а живу я в России. С болгарской фамилией и русской душой исполнять гимн на матче Россия — Болгария — это очень символично. Такое у меня впервые.
Я большой поклонник американского футбола. Когда в США перед началом Супербоула выходит суперзвезда — это самая кульминация. Вся страна всегда ждет, кто будет тот артист, который исполнит гимн. Поэтому я понимаю всю ответственность и подошел к исполнению гимна со всей серьезностью. Это большая честь для меня, в том числе как народного артиста России.

— Ваш отец не шутил, что гимн Болгарии тоже надо спеть?

— Мой папа — герой, в свои 89 лет умеет удивлять. В Новогорске футболисты сборной отмечали, как он недавно всех поразил своим появлением в программе «Маска». Дай бог, в следующем году отметим 90-летний юбилей папы. Он сейчас в больнице, мы не успели обсудить мое выступление перед матчем Россия — Болгария.

— Ваше самое яркое воспоминание, связанное с футболом?

— «Золотая нога» Акинфеева на чемпионате мира в 2018-м году. Когда проходил матч, я был в Америке, в Вегасе. Обычно то место, где мы смотрели футбол, пустует, а тут собралось очень много народа. В основном это были иностранцы, но я убедился, что в спорте, как и в музыке, нет границ. Тогда все радовались нашей победе. Показывали нам лайки, что мы русские — крутые.

— Есть ли у вас любимые футболисты?

— Я даю интервью вместе с сыном Мартином, он у нас в семье главный футбольный эксперт. Мартин: — Головин, Джикия... А самый любимый — Месси.

4&nbsp;июня. Новогорск. Филипп Киркоров с&nbsp;сыном и&nbsp;Станислав Черчесов.

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры