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Судейство

Сегодня, 14:15

«Мажич себя отлично зарекомендовал. Он очень требовательный человек». Дюков — о судействе

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Дюков
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Президент РФС ответил на вопросы «СЭ» об изменениях в работе арбитров.

По итогам OLIMPBET Суперкубка России «Зенит» одержал победу в серии пенальти над ЦСКА (0:0, по пенальти — 5:4). После завершения матча президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы корреспондента «СЭ» — о назначении Милорада Мажича, возможном приглашении иностранных судей и вызове Сергея Карасева на сбор УЕФА.

— По итогам Суперкубка можно сказать, что старт сезона удался?

— Считаю, да. Мне показалось, что нам удалось создать прекрасную атмосферу. Мы пытаемся делать из походов на футбол праздник, чтобы он продолжался не только 90 минут игры.

— Как оцените работу Карасева в матче за Суперкубок?

— Честно говоря, не увидел каких-либо серьезных ошибок. Мне сложно судить. Нужно смотреть повторы, а я на трибуне их не видел. Может быть, было пропущено несколько нарушений в обе стороны, но оценку даст департамент судейства и инспектор.

Милорад Мажич
Милорад Мажич.
Фото РФС

— Почему РФС сделал выбор в пользу Милорада Мажича на посту главы департамента судейства?

— Какое-то время назад мы выбрали путь на привлечение специалистов с европейским опытом, арбитров высокого уровня в прошлом, которые могут организовать титаническую работу по подготовке судей. У нас работал Виктор Кашшаи, потом Витор Перейра. По известным причинам он ушел. Был период, когда мы руководили судейством российскими силами. Но какое-то время назад познакомились с Мажичем и приняли решение пригласить его.

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— Почему?

— Он себя отлично зарекомендовал. Проделал большую работу на Кипре.

— Стоит ли ждать улучшений в российском судействе?

— Посмотрим, время покажет. Его отличает системный подход к работе. Он очень требовательный человек. Повысятся требования к физической подготовке арбитров. У него есть свои подходы к улучшению системы работы ВАР. Запасемся терпением и посмотрим.

Александр Дюков
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Считаете ли вы возможным приглашение иностранных арбитров для работы на матчах чемпионата России?

— Мы не видим в этом необходимости. Есть большое количество наших арбитров. Есть молодые судьи, которых мы готовим. Сейчас есть еще и логистические проблемы. Поэтому смысла в приглашении иностранных рефери не видим.

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— Сергей Карасев получил вызов на сентябрьский сбор УЕФА. Как вы на это отреагировали?

— Безусловно, мы этому рады. Надеемся на то, что наши судьи будут привлекаться для обслуживания матчей еврокубковых турниров. Посмотрим, как это будет. Но, безусловно, это приглашение радует.

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Дюков
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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