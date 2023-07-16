«Мажич себя отлично зарекомендовал. Он очень требовательный человек». Дюков — о судействе

Президент РФС ответил на вопросы «СЭ» об изменениях в работе арбитров.

По итогам OLIMPBET Суперкубка России «Зенит» одержал победу в серии пенальти над ЦСКА (0:0, по пенальти — 5:4). После завершения матча президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы корреспондента «СЭ» — о назначении Милорада Мажича, возможном приглашении иностранных судей и вызове Сергея Карасева на сбор УЕФА.

— По итогам Суперкубка можно сказать, что старт сезона удался?

— Считаю, да. Мне показалось, что нам удалось создать прекрасную атмосферу. Мы пытаемся делать из походов на футбол праздник, чтобы он продолжался не только 90 минут игры.

— Как оцените работу Карасева в матче за Суперкубок?

— Честно говоря, не увидел каких-либо серьезных ошибок. Мне сложно судить. Нужно смотреть повторы, а я на трибуне их не видел. Может быть, было пропущено несколько нарушений в обе стороны, но оценку даст департамент судейства и инспектор.

Милорад Мажич. Фото РФС

— Почему РФС сделал выбор в пользу Милорада Мажича на посту главы департамента судейства?

— Какое-то время назад мы выбрали путь на привлечение специалистов с европейским опытом, арбитров высокого уровня в прошлом, которые могут организовать титаническую работу по подготовке судей. У нас работал Виктор Кашшаи, потом Витор Перейра. По известным причинам он ушел. Был период, когда мы руководили судейством российскими силами. Но какое-то время назад познакомились с Мажичем и приняли решение пригласить его.

— Почему?

— Он себя отлично зарекомендовал. Проделал большую работу на Кипре.

— Стоит ли ждать улучшений в российском судействе?

— Посмотрим, время покажет. Его отличает системный подход к работе. Он очень требовательный человек. Повысятся требования к физической подготовке арбитров. У него есть свои подходы к улучшению системы работы ВАР. Запасемся терпением и посмотрим.

Александр Дюков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Считаете ли вы возможным приглашение иностранных арбитров для работы на матчах чемпионата России?

— Мы не видим в этом необходимости. Есть большое количество наших арбитров. Есть молодые судьи, которых мы готовим. Сейчас есть еще и логистические проблемы. Поэтому смысла в приглашении иностранных рефери не видим.

— Сергей Карасев получил вызов на сентябрьский сбор УЕФА. Как вы на это отреагировали?

— Безусловно, мы этому рады. Надеемся на то, что наши судьи будут привлекаться для обслуживания матчей еврокубковых турниров. Посмотрим, как это будет. Но, безусловно, это приглашение радует.