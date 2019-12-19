«Звездные войны»: Дзюба против Азара

Официальный Twitter сборной России опубликовал изображение форварда команды Артема Дзюбы и нападающего сборной Бельгии Эдена Азара. Они показаны в образе героев киносаги «Звездные войны».

«Девятый эпизод Star Wars — сейчас в кино. Десятый увидим на Евро-2020. Используем силу», — говорится в сообщении.

Дзюба представлен в образе джедая, а бельгиец Эден Азар — ситха (судя по мечу со световой гардой — Кайло Рена).

Россия и Бельгия провели два матча в отборочном турнире чемпионата Европы, а в финальной стадии проведут еще одну встречу. Игра состоится 13 июня 2020 года в Санкт-Петербурге.