«Звездные войны»: Дзюба против Азара
Официальный Twitter сборной России опубликовал изображение форварда команды Артема Дзюбы и нападающего сборной Бельгии Эдена Азара. Они показаны в образе героев киносаги «Звездные войны».
«Девятый эпизод Star Wars — сейчас в кино. Десятый увидим на Евро-2020. Используем силу», — говорится в сообщении.
Девятый эпизод #StarWars — сейчас в кино. Десятый увидим на #ЕВРО2020. Используем силу ?— Сборная России (@TeamRussia) December 19, 2019
? @euro2020spb pic.twitter.com/3RUWP2JQPN
Дзюба представлен в образе джедая, а бельгиец Эден Азар — ситха (судя по мечу со световой гардой — Кайло Рена).
Россия и Бельгия провели два матча в отборочном турнире чемпионата Европы, а в финальной стадии проведут еще одну встречу. Игра состоится 13 июня 2020 года в Санкт-Петербурге.