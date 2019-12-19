Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

«Звездные войны»: Дзюба против Азара

20:15
Теги:

Официальный Twitter сборной России опубликовал изображение форварда команды Артема Дзюбы и нападающего сборной Бельгии Эдена Азара. Они показаны в образе героев киносаги «Звездные войны».

«Девятый эпизод Star Wars — сейчас в кино. Десятый увидим на Евро-2020. Используем силу», — говорится в сообщении.

Дзюба представлен в образе джедая, а бельгиец Эден Азар — ситха (судя по мечу со световой гардой — Кайло Рена).

Россия и Бельгия провели два матча в отборочном турнире чемпионата Европы, а в финальной стадии проведут еще одну встречу. Игра состоится 13 июня 2020 года в Санкт-Петербурге.

Опрос

проголосовало: 4462
Все опросы
Какого результата сборная России добьется на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир