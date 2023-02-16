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Сегодня, 13:40

Журова рассказала о товарищеском матче сборных России и Ирана в рамках сотрудничества двух стран

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова рассказала о том, в каких видах спорта будут сотрудничать Иран и Россия.

«Сотрудничество с Ираном будет прежде всего в ряде летних видов спорта. Футбол — самое простое в плане организации, футбольный матч быстрее всего организовать. К тому же в Иране есть специфика своя — там отсутствуют очень многие женские виды спорта, поэтому футбол был самым простым выбором», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

По информации Tasnim со ссылкой на заявление президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, матч Россия — Иран должен состояться 22 или 23 марта.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10655399-zhurova-rasskazala-o-tovarischeskom-matche-sbornyh-rossii-i-irana-po-futbolu-v-ramkah-sotrudnichestva-dvuh-stran.html
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Светлана Журова
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