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Алдонин считает, что Головина и Миранчука надо вызвать на товарищеский матч с Ираном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин отреагировал на новость о том, что 22 или 23 марта сборные России и Ирана могут провести товарищеский матч в Тегеране.

«Лучше сыграть с Ираном или с бразильскими клубами? Думаю, без разницы, с кем. Игрокам национальной сборной необходимы какие-то международные матчи. Вопрос не в том, лучше или хуже, а чтобы они были и состоялись. Стоит ли вызвать Головина и Миранчука? Почему нет?! Они тоже соскучились по встречам с игроками национальной сборной, так что я думаю, что да. Для общей картины не помешают точно. Бразильцы же тоже ездят в национальные сборные, и ничего, нормально. Аргентинцы тоже ездят и за свои национальные сборные играют, никаких проблем с этим нет», — приводит слова Алдонина «Спорт День за Днем».

По информации Tasnim со ссылкой на заявление президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, матч Россия — Иран должен состояться 22 или 23 марта.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/aldonin-schitaet-chto-golovina-i-miranchuka-nado-vyzvat-na-tovarishcheskiy-match-s-iranom-
Александр Головин
Алексей Миранчук
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